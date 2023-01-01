WinkАудиокнигиL'examen? C'est si facile / Экзамен по французскому языку? MP3. Марина Дубанова
L'examen? C'est si facile / Экзамен по французскому языку? MP3. Марина Дубанова (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Детская литература69 мин12+
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Сюжет
Аудиокурс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ, VIII-IX классов школ с углубленным изучением иностранного языка, а также для абитуриентов, готовящихся к сдаче экзамена по французскому языку. Текст читает Анита Экуме.
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