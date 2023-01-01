L'examen? C'est si facile / Экзамен по французскому языку? MP3. Марина Дубанова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Аудиокурс предназначен для учащихся старших классов общеобразовательных школ, VIII-IX классов школ с углубленным изучением иностранного языка, а также для абитуриентов, готовящихся к сдаче экзамена по французскому языку. Текст читает Анита Экуме.



L'examen? C'est si facile / Экзамен по французскому языку? MP3 слушать на видеосервисе Wink.