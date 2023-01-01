WinkАудиокнигиLevel Up. Как сосредоточиться, перестать прокрастинировать и улучшить свою жизнь. Роб Дайэл. Ключевые идеи книги
Level Up. Как сосредоточиться, перестать прокрастинировать и улучшить свою жизнь. Роб Дайэл. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн21 мин16+
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Сюжет
«Завтра точно начну!» Знакомая фраза? Многие из нас постоянно откладывают жизнь на завтра, а оно так и не наступает.
Эта книга поможет вам «точно начать» сегодня. Роб Дайэл приведет вас за ручку от извечного вопроса «что делать?» к самому действию. Мимо лени и внешних раздражителей, но с четким планом — прямиком к той жизни, о которой сейчас вы только мечтаете. От формирования цели до ее достижения, от действия к действию — пока не получите желаемого.
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