Левая рука тьмы. Урсула Ле Гуин (книга, 1969) слушать онлайн

Сюжет

Дженли Аи, посол от Лиги Миров, отправляется на скованную льдом планету Гетен, чтобы убедить ее правителей войти в растущую межгалактическую цивилизацию. Но местные жители не доверяют Аи, ведь он мужчина, в то время как все гетенианцы – двуполые гермафродиты, меняющие свою половую роль по необходимости. Для успеха этой миссии Дженли необходимо преодолеть не только череду интриг, заговоров и предательств, но и пропасть между своими взглядами и традициями неизвестной, но интригующей культуры. «Левая рука тьмы» – классика научной фантастики, продолжение Хайнского цикла, в котором серьезные вопросы психологии, социума и человечности представлены в декорациях инопланетного мира.





Левая рука тьмы слушать на видеосервисе Wink.