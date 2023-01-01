Летучий самозванец. Дарья Донцова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Я, Виола Тараканова, отправилась в плавание на теплоходе «Летучий самозванец» в компании моего бойфренда Юры Шумакова. Плавсредство зафрахтовал его дядя Василий Самойлов для сотрудников своей кондитерской фабрики, которых он якобы ужасно хотел видеть одной дружной семьей… Напрасно я поверила в эту идиллию! Оказалось, конкуренты стащили у Самойлова идею нового сорта конфет, и он решил во время отдыха разоблачить предателя. Прежде чем искать конфетного вора, нам с Юрой пришлось расследовать внезапную смерть девочек из приюта, курируемого женой Самойлова. А вскоре на нашем «Летучем самозванце» объявились жуткие монстры-мутанты… И, видимо чтобы окончательно доконать несчастную Вилку, кухарка, оказавшаяся моей бывшей одноклассницей, заявила, что наше путешествие – маршрут в ад!



Летучий самозванец слушать на видеосервисе Wink.