Летучий корабль. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По-разному приходят в нашу жизнь сказки. Но все же для большинства из нас знакомство со сказкой неразрывно связано с детством и мамой, читающей нам на ночь, при приглушенном свете ночника. И вслед за маминым голосом, мы смело летим на ковре-самолете, преодолеваем огромные расстояния при помощи сапог-скороходов и пируем за столами, накрытыми скатертями-самобранками. И все это ради того, чтобы потом, много лет спустя, став взрослыми и привыкнув к вещам отнюдь не сказочным, однажды вечером теперь уже со своими детьми отправиться в мир чудес и волшебства. Надеемся, аудиокнига «Летучий корабль» сможет стать вам в этом путешествии надежным помощником. В сборник вошли сказки: Иван меньшой – разумом большой Матюша Пепельной Иван, вдовий сын Летучий корабль Про глупого змея и умного солдата Два брата Нерассказанный сон Волшебное кольцо ©



Летучий корабль слушать на видеосервисе Wink.