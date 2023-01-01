Летопись «Механики». История развития капитализма в одной, отдельно взятой компании, рассказанная участниками событий. Дмитрий Даньшов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Рассказ от первого лица об угасании социализма и зарождении «свободного» рынка в период с 1988 по 2005 годы. Истории невымышленных героев и их карьеры, от студенческой скамьи до владельцев бизнеса. Документально точный, ироничный рассказ о жизни последнего поколения советских студентов. О социальных, бытовых и культурных переменах в обществе в период Перестройки и раннего капитализма. Покажет живую картину перестроечной жизни тем, кто не успел застать это яркое время. Честный рассказ про бизнес.



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