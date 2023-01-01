Лето, прощай. Рэй Брэдбери (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все прекрасно знают «Вино из одуванчиков» – классическое произведение Рэя Брэдбери, вошедшее в золотой фонд мировой литературы. А его продолжение пришлось ждать полвека! Свое начало роман «Лето, прощай» берет в том же 1957 году, когда представленное в издательство «Вино из одуванчиков» показа�лось редактору слишком длинным и тот попросил Брэдбери убрать заключительную часть. Пятьдесят лет этот «хвост» жил своей жизнью, развивался и переписывался, пока не вырос в полноценный роман, который вы держите в руках.



Лето, прощай слушать на видеосервисе Wink.