Лето на Цеоде. Артемий Лукьяненко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Невероятные космические приключения от сына Сергея Лукьяненко. «Скажу читателям честно – этого Лукьяненко вы никогда раньше не читали. Эту книгу написал не я. Еe автор – мой старший сын. Иногда такое случается – спросите хотя бы Стивена Кинга. Меня смущает лишь то, что Артемий написал эту книжку в неполные тринадцать лет. Но с другой стороны – он еe писал для своих ровесников. Мне кажется, что у него получилось. Но решать, конечно, читателю». Сергей Лукьяненко



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