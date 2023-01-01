Лето. Эдит Уортон (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Эдит Уортон – знаменитая американская писательница, обладательница Пулицеровской премии, трижды номинантка на Нобелевскую премию по литературе, а также кавалер французского ордена Почетного легиона. Ее имя широко известно читателям благодаря великолепным романам «Эпоха невинности», «Итан Фром», «В лучах мерцающей луны», «В доме веселья» и многим другим. «Эпоха невинности» была экранизирована Мартином Скорсезе, одним из лучших голливудских режиссеров, а главные роли исполнили трижды оскароносный Дэниел Дэй-Льюис и блистательная Мишель Пфайффер. «Лето» – одно из лучших произведений начала XX века. История девятнадцатилетней девушки Черити, несмотря на осуждение, отважившейся на любовную связь вне брака. Роман публикуется на русском языке впервые. © Storysidе



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