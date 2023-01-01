Летная фамилия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Летная фамилия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Летная фамилия. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Вернувшись домой с работы, Нина узнала, что ее дочь в результате голодного обморока попала в больницу. Нина поняла, что у дочери от нее появились какие-то тайны. Ее подозрения подтвердились, когда Нина случайно обнаружила подборку профессионально сделанных фотографий Жанны. Позвонив в институт и выяснив, что Жанна забрала оттуда документы, Нина сопоставила факты и пришла к выводу, что дочь решила стать фотомоделью. Это не входило в планы Нины. Тревога возросла, когда Нина узнала, что в больнице кто-то оплатил отдельную палату для Жанны. А, увидев ее с неизвестным седовласым господином, Нина окончательно впала в панику. Вскоре выяснилось, что опасения по поводу модельного бизнеса оказались беспочвенны – Жанна бросила институт, чтобы пойти в стюардессы. Эта новость принесла Нине некоторое облегчение, но воспоминание о собственной молодости, когда Нина сама была стюардессой, не доставило ей удовольствия – это был самый сложный период в ее жизни. Вскоре Жанна появилась дома в сопровождении Дмитрия – летчика, с которым они вместе осваивали азы летной профессии. Общение с приятным молодым человеком успокоило Нину и даже примирило ее с выбором дочерью иного жизненного пути. Но сразу после их ухода Нина убедилась, что седовласый спонсор все же существует – на телефон дочери пришло СМС-сообщение с просьбой о встрече. Нина отправилась на эту встречу сама. Человеком, которого она все это время принимала за поклонника Жанны, оказался Николай – первая любовь Нины и отец ее дочери. Поняв, что Николай имеет большое влияние на дочь, Нина вновь запаниковала. Вскоре на нее обрушился еще один удар – Дмитрий оказался сыном Николая, а значит, братом Жанны. Николай успокоил Нину: расставшись с ней по недоразумению много лет назад и не зная, что у него родилась дочь, он женился на женщине с ребенком. Дмитрий, таким образом, был приемным сыном Николая. Встреча бывших влюбленных всколыхнула прежнее чувство. Объяснившись с Николаем, Нина поняла, что все эти годы они любили друг друга. Жанна сообщила счастливым родителям, что они с Димой собираются пожениться. Радуясь счастью Жанны и Дмитрия, Нина с Николаем решили тоже воссоединиться.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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