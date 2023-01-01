Лестничная клетка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Давно овдовевшая пенсионерка Ирина собралась замуж. За ней давно ухаживал Павел, когда он пришел делать ей предложение, в гостях у Ирины был сосед Роман. Увидев Павла с цветами, Роман устроил скандал и прогнал его. Ирина рассердилась и выгнала соседа. Роман когда-то был другом ее покойного мужа, теперь он часто помогал ей, однако при этом считал себя вправе вмешиваться в жизнь Ирины. Любого мужчину, которого он видел рядом с ней, Роман прогонял со скандалом. После ссоры с соседом, Ирина пригласила Павла на прогулку. Гуляя с ним, она вдруг поняла, что ей скучно говорить все время о его болячках. Поэтому, когда Павел предложил ей съездить вместе с ним в санаторий, она отказалась. Ирина поняла, что возможно Роман к ней неровно дышит, она попыталась узнать, как он к ней относится, но все ее намеки Роман, будто не понимал. Однако при этом, когда к Ирине в гости вновь пришел Павел, Роман сразу позвонил Ирине и сообщил, что у него инфаркт. Прибежавшая к нему после звонка Ирина увидела, что с Романом все в порядке. Но она все же начала ухаживать за ним. Как-то испекла ему пирог, но когда принесла его, он ее даже на порог не пустил, сказав, что у него в гостях находится женщина. Ирина пришла в ярость. Она знала, что Роман бдительно следит за ней. Спустя короткое время, стоя у дверей Романа, она согласилась поехать с Павлом в санаторий. Когда Ирина зашла домой, ей начал звонить сосед, но она не ответила, вскоре в дверь стали не только звонить, но и стучать. Ирина вызвала Павла. Желая насолить Роману, она подтвердила, что едет с Павлом в санаторий. Неожиданно сосед смирился с этим и ушел. Ирине стало грустно, к тому же она выяснила, что Романе не «бабник», в тот день у него дома была массажистка Анжела. Ирина поняла, что если Роман и питает к ней какие-то чувства, он все равно не скажет ей об этом. Она решила сама признаться соседу в любви. И когда Ирина собралась это сделать, выяснилось, что Роман уезжает к дочери. Она поначалу растерялась, но поняла, что должна все же раскрыть свое сердце. Она призналась Роману в любви, а он сделал ей предложение.



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