Лестничная клетка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Лестничная клетка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Лестничная клетка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

О книге

Давно овдовевшая пенсионерка Ирина собралась замуж. За ней давно ухаживал Павел, когда он пришел делать ей предложение, в гостях у Ирины был сосед Роман. Увидев Павла с цветами, Роман устроил скандал и прогнал его. Ирина рассердилась и выгнала соседа. Роман когда-то был другом ее покойного мужа, теперь он часто помогал ей, однако при этом считал себя вправе вмешиваться в жизнь Ирины. Любого мужчину, которого он видел рядом с ней, Роман прогонял со скандалом. После ссоры с соседом, Ирина пригласила Павла на прогулку. Гуляя с ним, она вдруг поняла, что ей скучно говорить все время о его болячках. Поэтому, когда Павел предложил ей съездить вместе с ним в санаторий, она отказалась. Ирина поняла, что возможно Роман к ней неровно дышит, она попыталась узнать, как он к ней относится, но все ее намеки Роман, будто не понимал. Однако при этом, когда к Ирине в гости вновь пришел Павел, Роман сразу позвонил Ирине и сообщил, что у него инфаркт. Прибежавшая к нему после звонка Ирина увидела, что с Романом все в порядке. Но она все же начала ухаживать за ним. Как-то испекла ему пирог, но когда принесла его, он ее даже на порог не пустил, сказав, что у него в гостях находится женщина. Ирина пришла в ярость. Она знала, что Роман бдительно следит за ней. Спустя короткое время, стоя у дверей Романа, она согласилась поехать с Павлом в санаторий. Когда Ирина зашла домой, ей начал звонить сосед, но она не ответила, вскоре в дверь стали не только звонить, но и стучать. Ирина вызвала Павла. Желая насолить Роману, она подтвердила, что едет с Павлом в санаторий. Неожиданно сосед смирился с этим и ушел. Ирине стало грустно, к тому же она выяснила, что Романе не «бабник», в тот день у него дома была массажистка Анжела. Ирина поняла, что если Роман и питает к ней какие-то чувства, он все равно не скажет ей об этом. Она решила сама признаться соседу в любви. И когда Ирина собралась это сделать, выяснилось, что Роман уезжает к дочери. Она поначалу растерялась, но поняла, что должна все же раскрыть свое сердце. Она призналась Роману в любви, а он сделал ей предложение.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
28 мин / 00:28

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