WinkАудиокнигиЛеший. Алексей Феофилактович Писемский
Леший. Алексей Феофилактович Писемский (книга, 2021) слушать онлайн
2021, Аудиокнига
Классика12+
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Сюжет
«Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того, большой говорун и великий �мастер представлять, как мужики и бабы говорят…»
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