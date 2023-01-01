Леший. Алексей Феофилактович Писемский
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Леший. Алексей Феофилактович Писемский

Леший. Алексей Феофилактович Писемский (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Классика12+

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Сюжет

«Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего: все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий, распорядительный исправник, сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят…»

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