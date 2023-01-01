Леса России (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Спектакль-путешествие расскажет маленьким слушателям об одном из главных богатств Родины. Ребята узнают, какую пользу леса приносили нашим предкам, сколько нужных и ценных вещей дарят нам леса сегодня. А еще побывают в разных лесах: в сказочном ельнике, в веселом березовом лесу, в дубраве и в �могучей тайге.



Леса России слушать на видеосервисе Wink.