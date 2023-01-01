Лес на той стороне. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дохристианская Русь, земли днепровских кривичей. После смерти смолянского князя Велебора на престол притязают двое: его сын Зимобор и дочь Избрана. Зимобора полюбила Дева Будущего, богиня судьбы, и пообещала ему удачу во всем и победу в любой борьбе, при условии, что он будет хранить ей верность. Будучи вынужден уйти из дома, Зимобор находит себе место в дружине полоцкого князя, и неземная покровительница помогает ему одерживать победы над всеми противниками. Но по пути в Полоцк, Зимобор встретил Дивину, приемную дочь местной ведуньи. Земная любовь влечет его сильнее небесной, но как быть, если Дева Судьбы грозит иссушить возлюбленного до смерти и пытается погубить смертную соперницу?



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