Лень-мышLEANие. Методика внедрения LEAN по-русски. Алексей Игнатюк (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга о системном подходе к внедрению Lean и совершенствованию бизнес-процессов. Сочетание трeх элементов – мощи и простоты Lean, магии контрольных карт и красоты вытягивающей системы решения проблем – дает сильную и практичную методологию, способную запустить генератор роста прибыли любой ко�мпании.



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