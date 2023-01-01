Лекция «Жизненный тонус в период невзгод». Елена Новоселова (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Когда нам плохо и кажется, что весь мир против нас, легко впасть в уныние и начать множить свои неудачи и печали. Не зря говорят, что беда не ходит одна. Такое внутреннее и внешнее поведение связано с особенностями нашего восприятия, которое в психологии называется катастрофическим. Это особенно характерна для детей. Предполагается, что взрослый человек умеет все расставлять по полочкам, отделять временное от постоянного, важное от неважного. Но это только в теории…На лекции вы узнаете, как держать себя в позитивном состоянии, когда «штормит». Как не распространять одну, даже серьезную проблему, на все аспекты жизни? Как остановить цепочку неприятностей и начать жить и чувствовать радость от жизни в тяжелых обстоятельствах? Как справляться стрессом и не впадать в отчаяние?



Лекция «Жизненный тонус в период невзгод» слушать на видеосервисе Wink.