Лекция «Завтра была война. К 80-летию начала Второй мировой войны». Леонид Млечин (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Вторая мировая война, вспыхнувшая 1 сентября 1939 года, не должна была начаться. Осенью 1939-го – в отличие от лета 1914 года – решительно никто не хотел воевать! Кроме одного человека – Адольфа Гитлера. Войны опасались даже немецкие генералы. Они знали: Германия не настолько сильна, чтобы сокрушить всех своих противников. Вермахт отражал отсталость немецкой экономики. Солдаты пешком отправились на Вторую мировую войну, выиграть которую не могли. Почему же Гитлер решился на эту авантюру? Вот вопрос, на который ответит Леонид Млечин.



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