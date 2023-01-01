WinkАудиокнигиЛекция «Западная Схоластика. Разум и вера». Андрей Зубов
Лекция «Западная Схоластика. Разум и вера». Андрей Зубов (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Нон-фикшн12+
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Сюжет
Первые университеты эпохи готики. Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский. Запад в поисках доказательств бытия Божьего. Мистическое устремление и философский анализ. Право на сомнение в вере.
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