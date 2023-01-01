Лекция «Западная Схоластика. Разум и вера». Андрей Зубов
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Лекция «Западная Схоластика. Разум и вера». Андрей Зубов

Лекция «Западная Схоластика. Разум и вера». Андрей Зубов (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Религия и духовная литература, Нон-фикшн12+

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Сюжет

Первые университеты эпохи готики. Иоанн Скотт Эриугена, Ансельм Кентерберийский. Запад в поисках доказательств бытия Божьего. Мистическое устремление и философский анализ. Право на сомнение в вере.

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