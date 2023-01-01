Лекция «Зачем нам влезать в чужой мозг?». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Можем ли мы представить себе, как видит мир другое существо? Это существо может быть другим человеком, например, шумером или индейцем, или маленьким ребенком или даже новорожденным… Или это может быть не человек, а скажем, птица, или рыба, или осьминог. Есть ли у нас возможность влезть в шкуру другого существа и посмотреть вокруг его глазами? Это очень интересная и научная и даже бытовая проблема. С научной точки зрения она интересна сама по себе. А в бытовом смысле имеет прикладное значение…



Лекция «Зачем нам влезать в чужой мозг?» слушать на видеосервисе Wink.