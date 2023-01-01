Лекция «Зачем нам нужен Большой коллайдер». Ирина Шрайбер
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Лекция «Зачем нам нужен Большой коллайдер». Ирина Шрайбер

Лекция «Зачем нам нужен Большой коллайдер». Ирина Шрайбер (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература12+

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Сюжет

А вы знаете, сколько экспериментов идет в эту минуту на Большом адронном коллайдере? Неужели прямо сейчас там по огромной трубе несутся загадочные маленькие частицы? Можно ли их поймать? Ирина Шрайбер работает в ЦЕРНе – крупнейшей в мире лаборатории, где изучают ядерную физику. И рассказывает о своей работе так понятно и увлекательно, что многие юные слушатели загораются желанием стать физиками. И уж совершенно точно – интерес к науке гарантирован! На лекции вам представится уникальный шанс из первых рук узнать подробности о работе БАК: – для чего построили 27 км коллайдера, если там изучают такие крошечные частицы; – можно ли засунуть в ускоритель частиц руку или голову; – зачем нам знать про бозон Хиггса и как он связан с весом человека; – есть ли в России проекты, подобные БАК; – как попасть в ЦЕРН и что еще осталось нераскрытым в ядерной физике. «В Европейском центре ядерных исследований, где я работаю, ученые исследуют тайны Вселенной и пытаются понять, откуда она взялась и что ее ждет. А еще физики изобрели самую большую машину времени, которая могла когда-либо существовать! Не верите? Приходите на лекцию и сами убедитесь! Вы увидите, что наука – это нестрашно и очень круто!» – обещает доктор Шрайбер. Ирина Шрайбер – доктор физико-математических наук, ученый, исследователь, лектор. Научный сотрудник Европейского центра ядерных исследований (ЦЕРН, Женева). В разные годы участник международных научных объединений CDF (Фермилаб, США), CMS и ATLAS (ЦЕРН, Швейцария). Ментор Школы научного лидерства Западно-Сибирского научно-образовательного центра.

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