Лекция «Зачем мы мозгу». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Татьяна Черниговская считает, что человеку пора поближе познакомиться со своим мозгом, а значит лучше узнать себя. А заодно осознать опасности, связанные с игнорированием многочисленных вопросов о работе мозга. Вопросов, на которые до сих пор нет однозначных ответов. В цикле лекций «Зачем мы мозгу» она не только поставит эти вопросы, но и расскажет о вариантах ответов на них. –Можем ли мы доверять своему мозгу? –Что такое сознание? –Может ли сознание быть небиологическим? –Возможно ли силиконовое сознание? –Есть ли свобода у личности? Или мы и есть зомби? –Что такое память? Реалии ближайшего будущего, в готовности к которым человечества Черниговская сомневается, примерно такие: –манипуляции с памятью (имплантация памяти, стирание памяти); –изготовление людей по заказу родителей. В том числе и по заказу от социальных групп; –посягательства на структуру памяти и на свойства личности; –создание роботов, наделенных сознанием, а значит роботов, у которых есть свои цели, свои планы, свои эмоции, альтруизм, эгоизм, осознание себя как личности; –Срастание людей с компьютерами. И многие другие… Попытаемся осознать, и подготовится с помощью лекций Татьяны Черниговской. Может, все не так страшно?



Лекция «Зачем мы мозгу» слушать на видеосервисе Wink.