Лекция «Язык, мозг и гены». Т. В. Черниговская (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

– Эволюция жизни на Земле – это путь от простейших организмов к самому сложному, что есть во Вселенной – человеческому мозгу. Мы – такие, какие есть, со всеми достижениями и провалами нашей цивилизации, благодаря нашему мозгу. Человечество развивается так стремительно, всё ускоряясь, завоёвывая не только планету, но и имея ещё более амбициозные планы, благодаря развитию информационного мира, в основе которого лежит способность людей к оперированию знаковыми системами – от языка до математики и музыки. Что из наших способностей заложено в нас генетически,что роднит нас с другими биологическими видами, а что – результат жизни в социуме и культуре? В этой связи перед нами встаёт очень важная когнитивная и даже экзистенциальная проблема: насколько новые навыки такого высокого ранга, как знаковая грамотность, меняют нас самих? А когнитивная наука дает нам совершенно новые сведения о работе мозга человека и роли сознательных и бессознательных процессов, которые не могут не повлиять на развитие общества в будущем.



Лекция «Язык, мозг и гены» слушать на видеосервисе Wink.