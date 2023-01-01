Лекция «Язык и политкорректность». Дмитрий Петров (книга, 2021) слушать онлайн

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В современном мире язык меняется не только по естественным причинам, но и по политическим. Какие-то слова становятся для кого-то обидными, какие-то – некорректными. Это особенно важно для тех, кто общается с партнерами из разных стран. Если вы не хотите краснеть перед коллегами в деловых поездках и вам важно разобраться, какие слова употреблять уместно, а какие лучше придержать, приходите на новую лекцию полиглота Дмитрия Петрова. Она посвящена политкорректности в речи. Дмитрий Петров поделится информацией о самых последних изменениях, расскажет, как они влияют на бренды, коммерческую рекламу и политические кампании. И поговорит о том, как магия слова работает в современном мире. Ведь словарный запас меняется под воздействием политкорректности даже на бытовом уровне. Что уж говорить о деловом общении. – Например, сейчас не принято использовать в английском языке аналоги слова «толстый». Надо говорить «большой». «Худой» – тоже нежелательно. Лучше «стройный». Позитивное мышление, которое проявляется в англо-саксонской культуре, очень серьезно присутствует в языковой политике. К тому же язык – это очень живой организм. Его трудно загнать в какие-то рамки. С одной стороны, на английский язык давят эти ограничения политического или морального свойства. А с другой стороны, слова из четырех букв на F уже стали популярными на всех каналах, не вызывают отторжения и практически утратили функцию табу,– отмечает Дмитрий Петров.



Лекция «Язык и политкорректность» слушать на видеосервисе Wink.