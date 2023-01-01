Лекция «Язык Гёте и Шиллера». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Язык – это не только грамматика и словарный запас. Это ещё и отражение менталитета, истории, традиций народа. Если вы хотите глубже понимать суть и смысл иностранного языка, который изучаете, очень важно знать его историю. История немецкого языка – это церковный реформатор Мартин Лютер, писатели Гёте и Шиллер, братья Гримм и Генрих Гейне, философы Ницше, Кант, Гегель и многие другие. Это великий Моцарт с его невероятными операми, которые, как он считал, нужно петь только на немецком – ведь это такой музыкальный язык! На лекции Дмитрия Петрова по истории немецкого языка узнаем: – почему немцев мы называем немцами; – откуда взялась буква «эсцет»; – почему немецкий язык – это в каком-то смысле дедушка английского; – правда ли, что немецкий мог стать официальным языком в США; – на каком языке говорил император франков Карл Великий. «Немецкий язык сохранил в себе многое, от чего отказался, к примеру, английский: систему спряжения, склонения, падежи, три рода существительных. То есть немецкий остался достаточно архаичным. И мне кажется, это очень связано с менталитетом людей, которые говорят на немецком. Такая приверженность традиции во многом проявляется в отношении немцев к организации окружающего мира, своего жилья, процессов производства. Всем нам знакома немецкая доскональность»,– говорит Дмитрий Петров. Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, владеющий 35 языками. Автор уникального метода интенсивного обучения иностранным языкам. Ведущий популярной программы «Полиглот» на телеканале «Культура». Лично ведёт курсы по своей методике только в лектории «Прямая речь».



Лекция «Язык Гёте и Шиллера» слушать на видеосервисе Wink.