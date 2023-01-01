Лекция «Все живут – и я останусь. Лекция для тех, кто хочет жить долго и не болеть». Ярослав Ашихмин (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Тысячелетиями человечество ищет способы продления жизни. Эстетическая медицина и пластическая хирургия уже удовлетворили запрос на сохранение молодости. По крайней мере, визуально. Но что касается долголетия, тут все не так однозначно. Сегодня появилось огромное количество методов продления жизни, различных технологий anti-age и well-being. И с одной стороны, есть люди, которые буквально торгуют надеждой: продают авторские методики, которые не имеют никакой доказательной базы. А с другой, есть ростки новой науки, которая позволит следующим поколениям жить намного дольше, а возможно, уже и нам. Как разобраться в теме, где полным-полно шарлатанов? Давайте посмотрим, что сегодня говорят о долголетии авторитетные научные журналы и известные ученые. На лекции кандидата медицинских наук врача-терапевта Ярослава Ашихмина обсудим: – Что делать, чтобы дожить до 100 лет, и при этом оставаться здоровым? Может ли старение вообще быть здоровым? – Какие технологии и системы питания уже доказали свою эффективность для продления жизни? – Есть ли шанс, что к 2050 году у нас появится еще пару десятков бонусных лет жизни? На лекции вы узнаете, какие биомаркеры и показатели необходимо контролировать людям, которые хотят сохранить молодость. Ярослав Ашихмин – кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, советник генерального директора Фонда Международного медицинского кластера.



Лекция «Все живут – и я останусь слушать на видеосервисе Wink.