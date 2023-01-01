Лекция «Восток – дело тонкое: Раскрываем тайные смыслы восточных языков». Дмитрий Петров (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Восточные языки – это совершенно ненаучное понятие. Арабский, хинди, китайский – между ними очень мало или почти ничего общего. Объединяются они разве что по принципу малоизвестности. Эти языки, как правило, не учат в школах или вузах. Восточные языки отличаются от западноевропейских на всех уровнях – начиная со звуков и заканчивая строем предложения. К тому же, восточные языки обладают чисто графической особенностью: в письме они используют иероглифы или необычный алфавит (его еще называют «арабская вязь»). Красота необычной письменности притягивает и завораживает путешественников и ценителей Востока. Что за люди говорят на этих языках? Какой глубокий смысл и философия скрыты в обозначениях букв и слов? На лекции вместе с полиглотом Дмитрием Петровым поговорим сразу о нескольких восточных языках:– арабском,– тюркских языках,– хинди,– китайском. Эта лекция – для самой широкой аудитории. Необязательно изучать восточные языки, чтобы интересоваться культурой людей, которые на них говорят. Дмитрий Петров уверен: «Изучение восточных языков, как и изучение языков вообще, неизбежно оставляет свой отпечаток на характере и даже на темпераменте каждого человека».



Лекция «Восток – дело тонкое: Раскрываем тайные смыслы восточных языков» слушать на видеосервисе Wink.