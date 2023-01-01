Лекция «В преддверии Ренессанса. Философия и мистика Треченто (XIV- начало XV века)». Андрей Зубов (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Треченто – принятое в итальянском языке название для периода XIV–начала XV веков. В искусстве царил Джотто, а средневековые философы бежали от преследования пап и инквизиции, распространяли идеи христианского мистицизма. Францисканский монах из Оккама, крохотной английской деревушки, сам того не зная, формулирует современный «Принцип экономии» – «Бритву Оккама». Эгидий Римский учит французских королей владеть собой, править семьей и государством по-аристотелевски. Марсилий Падуанский, ректор Парижского университета, пишет трактат «Защитник мира» и объявляется еретиком за то, что в споре между королём и папой отстаивает интересы первого. В Чехии будущий проповедник Ян Гус, чья судьба – сгореть со своими трактатами в костре инквизиции, попадает под влияние английского реформатора Джона Уиклифа. А в Германии один из крупнейших христианских мистиков Майстер Экхарт открывает в человеке «частицу Божества».



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