Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров
Wink
Аудиокниги
Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров

Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература66 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Эта лекция – увлекательное путешествие в мир тюркских языков. На тюркских языках говорят около 180 миллионов человек. Их носители живут на огромной территории от Кипра до Колымы. Их много, они разные, но есть в этих языках общие принципы грамматики, много общей лексики и общие фонетические особенности. На лекции вы узнаете: – правда ли, что тюркские языки трудно даются русскоговорящим; – какой язык может считаться ключевым для всех тюркских; – какие распространённые в прошлом языки тюркской группы в наши дни уже не существуют или находятся на грани исчезновения; – какую роль в развитии этих языков играют культура и религия народов. «В своей лекции о тюркских языках я расскажу об их истории, особенностях эволюции и о том, почему кажущиеся трудности в этих языках на самом деле облегчают процесс обучения для тех, кто решил одним из этих языков заняться»,– говорит Дмитрий Петров. Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Автор метода интенсивного обучения иностранным языкам. Уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за очень короткий срок: интенсивный курс состоит из 16 уроков. Эффективность обучения подтверждают многочисленные выпускники курсов Дмитрия Петрова.

Лекция «Тюркские языки не только турецкий» слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг