Лекция «Тюркские языки не только турецкий». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Эта лекция – увлекательное путешествие в мир тюркских языков. На тюркских языках говорят около 180 миллионов человек. Их носители живут на огромной территории от Кипра до Колымы. Их много, они разные, но есть в этих языках общие принципы грамматики, много общей лексики и общие фонетические особенности. На лекции вы узнаете: – правда ли, что тюркские языки трудно даются русскоговорящим; – какой язык может считаться ключевым для всех тюркских; – какие распространённые в прошлом языки тюркской группы в наши дни уже не существуют или находятся на грани исчезновения; – какую роль в развитии этих языков играют культура и религия народов. «В своей лекции о тюркских языках я расскажу об их истории, особенностях эволюции и о том, почему кажущиеся трудности в этих языках на самом деле облегчают процесс обучения для тех, кто решил одним из этих языков заняться»,– говорит Дмитрий Петров. Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Автор метода интенсивного обучения иностранным языкам. Уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за очень короткий срок: интенсивный курс состоит из 16 уроков. Эффективность обучения подтверждают многочисленные выпускники курсов Дмитрия Петрова.



Лекция «Тюркские языки не только турецкий» слушать на видеосервисе Wink.