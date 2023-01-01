Лекция «Тэффи – ангел русской литературы». Дмитрий Быков (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В дореволюционной России Надежда Тэффи была «Королевой юмора», каждый ее рассказ становился бестселлером, а популярность ее была столь велика, что существовали даже духи и конфеты «Тэффи». В эмиграции же обнаружилась трагическая сторона ее дарования: она написала несколько изумительных текстов о любви и одиночестве. Тэффи стала самым добрым и милосердным летописцем русского Парижа. А комические приемы, которые она открыла, до сих пор остаются непревзойденными. «Возможно Тэффи – единственный, кроме еще Короленко, душевно здоровый человек в русской литературе», – считает Дмитрий Быков. «У Тэффи было трое детей. Но мы совершенно не воспринимаем ее как мать и как жену. Тэффи – существо, лишенное возраста, биографии и в каком-то смысле даже пола, – чистая ангельская сущность». ***** «Тэффи отринула прежнюю жизнь, в которой была просто Надеждой Александровной. В 1902 году она впервые напечаталась и сразу очень изменилась по-человечески. Изменилась потому, что дала себе волю». ***** «Тэффи – единственная англичанка в русской литературе». ***** «Юмор Тэффи – это юмор человека, которому все время очень больно, но он не может себе позволить стонать и поэтому непрерывно усмехается». **** «В рассказах Тэффи сочетаются абсолютная женская сентиментальность и абсолютно неженская воспитанность». ***** «В ранних своих рассказах Тэффи и Чехов конкурентоспособны, и думаю, роман между ними был бы неизбежен, родись она чуть пораньше». Представляем полную, живую запись выступления Дмитрия Быкова ...Слушайте книгу.



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