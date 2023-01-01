WinkАудиокнигиЛекция «Сулейман Великолепный. Просвещенный деспот». Наталия Басовская
Лекция «Сулейман Великолепный. Просвещенный деспот». Наталия Басовская (книга, 2016) слушать онлайн
2016, Аудиокнига
Учебная и научная литература12+
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Сюжет
– Правитель Османской Империи Сулейман, имеющий два прозвища, оставшиеся в истории, и оба лестные – Сулейман Великолепный и Сулейман Законодатель, знаменует собой вершину, очень важный взлет Османской Империи. Он любил искусство, он приближал ученых, он был ярок и красив в жестах. Но при этом санкционировал убийство собственного сына, чтобы доказать, что безграничная власть на одном гуманизме не держится.
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