Лекция «Стрит-арт не только Бэнкси». Настя Четверикова (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Когда мы говорим «стрит-арт», сразу вспоминаем Бэнкси. Лекции об этом загадочном художнике не раз с большим успехом проходили в «Прямой речи», потому что детям нравится смелость и искренность стрит-арта. Но в этом уличном искусстве есть еще немало интересных авторов, в том числе – российских: мимо их работ вы, возможно, ходите каждый день и не знаете, что это не просто рисунки на стенах, а настоящие шедевры с глубоким смыслом. Вместе с искусствоведом Настей Четвериковой открываем для себя новые имена стрит-арта и разбираемся: – как стрит-арт превратился из вандализма в искусство; – какие темы особенно популярны у стритартистов; – почему не всё, что нарисовано на стенах, является искусством; – каким бывает стрит-арт и кто, кроме Бэнкси, прославился в нем своими работами. «Поговорим о зарубежных и русских стритартистах, которые уже имеют громкие имена, чьи работы узнаваемы. Героями этой лекции станут Тима Радя, Никита Номерз, Дмитрий Аске, Паша 183 и многие другие мастера. Кто эти ребята? Откуда они? Почему они этим занимаются?»,– говорит Настя Четверикова. На лекциях Насти детям не бывает скучно: у нее есть секретные методы, как увлечь юных слушателей разговором об искусстве. Дети просто обожают ее лекции! Анастасия Четверикова – музыковед, культуролог, преподаватель истории искусства. Автор книги «Искусство для пацанчиков. По полочкам» и ведущая одноименного подкаста, который обожают десятки тысяч слушателей. Постоянный лектор «Прямой речи». Читает лекции по искусству для детей. На каждого взрослого и каждого ребенка приобретается отдельный билет.



Лекция «Стрит-арт не только Бэнкси» слушать на видеосервисе Wink.