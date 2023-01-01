Лекция «Синтетическая биология – забава или прорыв в светлое будущее?». Марина Аствацатурян (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

2-е октября – день объявления лауреатов Нобелевской премии по физиологии или медицине 2017 года. У аудитории «Прямой речи» есть возможность узнать о новых обладателях самой престижной в мире научной награды и их достижениях всего через несколько часов после пресс-конференции в Каролинском институте в Стокгольме, на которой традиционно оглашаются имена лауреатов. Сообщением о первых героях «Нобелевской недели -2017» Марина Аствацатурян предварит свою лекцию о синтетической биологии. Создание того, чего нет в природе, но таким образом, чтобы оно подчинялось биологическим законам, а в будущем принесло пользу человечеству. В этом суть синтетической биологии. Она сейчас в авангарде той науки, которой некогда приписывали лишь скрупулезное описание тычинок-пестиков. Минимальный геном и новые «буквы» кода ДНК, искусственные хромосомы, а также органоиды вместо жизненно важных органов, 3D-биопечать запчастей организма – за этими новациями стоят незаурядные личности, прокладывающие непредсказуемые пути новой науки. Пионерам синтетической биологии и ее сегодняшним успехам будет посвящена лекция Марины Аствацатурян, известного научного журналиста, кандидата биологических наук.



Лекция «Синтетическая биология – забава или прорыв в светлое будущее?» слушать на видеосервисе Wink.