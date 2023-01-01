Лекция «Семитские языки». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

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Некоторые семитские языки давно ушли в историю – вавилонский, ассирийский, финикийский. А современные, помимо иврита и арабского, включают в себя амхарский, тигринья (языки Эфиопии и Эритреи, на каждом говорят по несколько миллионов человек), мальтийский и другие малые языки. Арабский Восток в последние десятилетия активно развивается и привлекает к себе внимание. Интерес к нему растёт во всем мире, а значит, арабский язык становится всё популярнее. «Древний мудрец Умар ибн аль-Хаттаб говорил: „Изучайте арабский язык, ведь он приводит в порядок разум и прибавляет мужества!“ И это не пустые слова. Современные ученые доказали, что изучение арабского языка задействует оба полушария мозга. Сейчас мы уже знаем, насколько это важно, в том числе, и для здоровья и ясности мышления. Так что рекомендую учить арабский, точно будет полезно» Дмитрий Петров Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Автор метода интенсивного обучения иностранным языкам. Уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за очень короткий срок: интенсивный курс состоит из 16 уроков. Эффективность обучения подтверждают многочисленные выпускники курсов Дмитрия Петрова.



Лекция «Семитские языки» слушать на видеосервисе Wink.