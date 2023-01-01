Лекция «Русские и французы: война и мир 1812 года». Петр Мазаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Война 1812 года изменила судьбу России и Франции. Поражение Наполеона положило конец легенде о его непобедимости, а Россия на следующие 50 лет стала ведущей европейской державой, с мнением которой все считались. На лекции восстановим полную историческую картину полугодовой войны, впечатляюще описанной Толстым в «Войне и мире». Поговорим о ее причинах и последствиях, а также послушаем исторические анекдоты. Кампания 1812 года случилась более двухсот лет назад, мы привыкли воспринимать ее романтизированно. Сложно представить, как страшно, нелепо, и в то же время героически гибли сотни тысяч людей – и русских, и тех, кто был стянут в Россию со всей Европы. Еще сложнее понять бытовые подробности – когда красавцы-офицеры обеих армий сражались за звание модников и надевали плюмажи и цветные шарфы на поле битвы. Посмотрим на войну с высоты птичьего полета и в деталях, с точки зрения всех гуманитарных наук: истории, географии, экономики и политологии.



Лекция «Русские и французы: война и мир 1812 года» слушать на видеосервисе Wink.