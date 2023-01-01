Лекция «Пять миллисекунд классической музыки». Ярослав Тимофеев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Многие слушатели знают классическую музыку и умеют ей наслаждаться. Однако большинство людей сегодня окружают себя совсем не классикой – по своей воле или по воле радиостанций. Понять и полюбить классическую музыку для них становится почти непосильной задачей. Но почему так происходит? Неужели это закономерный процесс? Музыковед Ярослав Тимофеев расскажет о том, какой путь прошла музыка от первобытных обрядов до наших дней и почему «классика» сегодня проигрывает битву за умы. На лекции вы узнаете: – Когда музыка стала искусством и почему эта затея была обречена? – Почему классика уступила поп-культуре и чему кинематограф научился у оперы? – Как и чьими усилиями академические партитуры становились основой хитов? – Связана ли смена музыкальных стилей с общественно-политическими процессами? «Обычного человека от классической музыки отделяет огромный слой „музыкального фастфуда“. Человеческий слух привыкает к нему, попробовать что-то другое становится все труднее. И если вы хотите войти в мир классической музыки, вам может поначалу показаться, что он вам недоступен. Но классическая музыка точно работает – это доказано опытом человечества. Классическая музыка – это мир, который может нас удивить, завлечь. Нужно только немного внимания»,– говорит Ярослав Тимофеев. Ярослав Тимофеев – музыковед, лектор, композитор, музыкант, ведущий концертов Московской филармонии. Выпускник Московской консерватории имени П. И. Чайковского. Музыкальный критик и главный редактор журнала «Музыкальная академия». Член жюри и экспертного совета национальной театральной премии «Золотая маска». Клавишник, композитор музыкальной группы OQJAV.



Лекция «Пять миллисекунд классической музыки» слушать на видеосервисе Wink.