Лекция «Прямой эфир с Полиглотом». Дмитрий Петров (книга, 2023) слушать онлайн

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Курсы иностранных языков всегда пользуются большим спросом. В лектории «Прямая речь» мы вместе со знаменитым полиглотом Дмитрием Петровым уже много лет организуем обучение не только традиционному английскому, но и немецкому, испанскому, французскому, итальянскому языкам. А в последний год �появились супер-популярные курсы по турецкому, арабскому, шведскому, казахскому – с нуля и для тех, кто уже знаком с азами языка. Методика интенсивного обучения языкам, которую создал Дмитрий Петров, позволила заговорить на иностранном уже сотням наших слушателей. Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик.



Лекция «Прямой эфир с Полиглотом» слушать на видеосервисе Wink.