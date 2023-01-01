Лекция «Петр I». Тамара Эйдельман (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Наше следующее занятие будет посвящено Петру I, Петру Великому. Великому царю, великому реформатору, наверное, одному из самых знаменитых и спорных персонажей в истории России. Мы поговорим о том, что сделал Петр, и о том, как по-разному в разное время его оценивали. Наши уроки ИСТОРИИ учат анализировать и обобщать, видеть исторические явления вконтексте исторических эпох и узнавать намного больше, чем можно узнать из школьной программы. А главное – дети влюбляются в историю и перестают бояться рассуждать о сложных вещах в поисках ответов на нерешенные вопросы. Римский оратор Цицерон сказал, что история – учительница жизни. С тех пор все постоянно доказывают, что история никого и ничему не учит. Ваш учитель истории – Тамара Эйдельман, преподаватель истории, заслуженныйучитель России, заведующая кафедрой истории в гимназии № 1567. Автор статей по истории и педагогике, отличник народного просвещения, постоянный лектор “Прямой речи”.



Лекция «Петр I» слушать на видеосервисе Wink.