Лекция «Переводчики, которые изменили историю». Дмитрий Петров
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Лекция «Переводчики, которые изменили историю». Дмитрий Петров

Лекция «Переводчики, которые изменили историю». Дмитрий Петров (книга, 2022) слушать онлайн

2022, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература12+

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Сюжет

В истории было немало моментов, когда на судьбу страны, народа, а то и всего мира повлияли люди, владевшие языками и переводившие с одного языка на другой. Кто были эти люди и каким мир был бы без них? Об этом в своей лекции расскажет Дмитрий Петров – профессиональный переводчик и полиглот, владеющий 35 языками. – Что было бы, если бы Мартин Лютер не взялся за перевод Библии на немецкий? – Что знали бы мы о древнегреческой философии, если бы в IX веке багдадские халифы не организовали перевод трудов Платона и Аристотеля на арабский? – Какова была бы история Мексики, если бы испанский конкистадор Эрнан Кортес не встретил девушку по имени Малинче, которая не только переводила его переговоры с ацтекским императором, но и убедила целый ряд племен поддержать испанцев в их войне с ацтеками? Дмитрий Петров – полиглот, психолингвист, синхронный переводчик, свободно владеющий 35 языками. Автор метода интенсивного обучения иностранным языкам: уникальная методика позволяет заговорить на иностранном языке за очень короткий срок. Лично ведет курсы по своей методике только в лектории «Прямая речь».

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