Лекция «Откуда прибыл Чацкий и куда уехал Хлестаков». А. Н. Архангельский (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Комедия – веселый жанр. Смех помогает побеждать пороки, прославляет истинных героев, наказывает зло. Но когда мы читаем и смотрим лучшие русские комедии, нас что-то в них смущает. Мы вдруг замечаем, что смех побеждает в них далеко не всегда. И сквозь него слишком отчетливо слышен грустный голос автора. Почему русская комедия всегда смешная и не всегда веселая? Школьная литература – дело важное, но иногда кажется скучным. А теория – не всегда понятной. Но это потому, что у школьника многовато обязанностей и маловато прав. А мы учтем права читателей. Уроки эти будут связаны со школьным курсом, но смогут отклоняться от него. Вы узнаете, как читать прозу и стихи, почему стихотворный размер это просто, а строить сюжет – интересно, чем авторская сказка отличается от народной, а «Властелин колец» от обычного романа, для чего экранизируют литературу, а главное – и сами попробуете немножко сочинять. Ваш учитель литературы – Александр Архангельский, литературовед, писатель, публицист, телеведущий, известный российский критик. Педагог и автор школьных учебников, методических пособий, хрестоматий по литературе.



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