Лекция «Откуда мысль берется: разрешима ли психофизическая проблема». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Что такое «ощущения от первого лица» и в чём парадокс разрыва между идеальным и материальным? Есть ли объяснение тому, как мысль порождается материей мозга? Кто внёс самый значительный вклад в исследование мозговых механизмов сознания? И на каком этапе находится сегодня одно из центральных направлений в науке о жизни? Вот главная тема новой лекции ведущего российского нейролингвиста профессора Татьяны Черниговской. Татьяна Владимировна Черниговская – российский биолог, лингвист, семиотик и нейропсихолог. Татьяна Черниговская переворачивает наши представления о собственном мозге. О строении, предназначении, возможностях которого (как ни парадоксально) мы не очень задумываемся. В своих выступлениях на телевидении, радио, в печатных СМИ, на научных конференциях и в публичных лекциях она не устает рассказывать о свойствах и мозга и напоминать об опасностях, которые таятся в голове каждого из нас. Утверждает, что будущее невозможно без науки о мозге. Т.В. Черниговская – профессор Санкт-Петербургского государственного университета, заведующая лабораторией когнитивных исследований. Зам. директора-координатор когнитивного направления НБИК-центра НИЦ «Курчатовский институт». Заслуженный деятель науки РФ. Инициатор создания специализации «Психолингвистика» (дисциплины изучающей взаимоотношение языка, мышления и сознания) на кафедре общего языкознания филологического факультета СПбГУ. Сферы научных интересов – психо и нейролингвистика, когнитивная психология, нейронауки, происхождение языка, теория эволюции, искусственный интеллект, развитие и патология языка, аналитическая философия. Более 300 научных трудов в ведущих отечественных и в зарубежных изданиях.



Лекция «Откуда мысль берется: разрешима ли психофизическая проблема» слушать на видеосервисе Wink.