Лекция «Откуда берутся мысли». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

Сюжет

Что такое «ощущения от первого лица» и в чём парадокс разрыва между идеальным и материальным? Есть ли объяснение тому, как мысль порождается материей мозга? Кто внёс самый значительный вклад в исследование мозговых механизмов сознания? И на каком этапе находится сегодня одно из центральных направлений в науке о жизни? Вот главная тема новой лекции ведущего российского нейролингвиста, занимающегося изучением мозга, Татьяны Черниговской.



Лекция «Откуда берутся мысли» слушать на видеосервисе Wink.