Лекция «Откуда берутся мысли». Т. В. Черниговская
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Лекция «Откуда берутся мысли». Т. В. Черниговская

Лекция «Откуда берутся мысли». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология12+

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Сюжет

Что такое «ощущения от первого лица» и в чём парадокс разрыва между идеальным и материальным? Есть ли объяснение тому, как мысль порождается материей мозга? Кто внёс самый значительный вклад в исследование мозговых механизмов сознания? И на каком этапе находится сегодня одно из центральных направлений в науке о жизни? Вот главная тема новой лекции ведущего российского нейролингвиста, занимающегося изучением мозга, Татьяны Черниговской.

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