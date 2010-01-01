Лекция «Откровение Божие: Библия или Коран?». Священник Даниил Сысоев,А. Люлька (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Откровение Божие: Библия или Коран? Что является словом Бога: Библия или Коран? Перед нами один из ключевых вопросов в исламо-христианском диалоге, вопрос, который также нередко возникает и у неверующих людей. Читая эти две книги, становятся очевидными многочисленные сходства и разительные отличия. Разобраться в том, какой религиозный текст может считаться откровением Самого Бога и как отличить его от человеческого творчества нам помогают кандидат богословия священник Даниил Сысоев и ученый-исламовед, председатель Таврического общества, преподаватель ПСТГУ Александр Вячеславович Люлька. Беседа состоялась 10 мая 2009 года в помещении Митрополичьих палат Московского Подворья Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. © Московское Подворье Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, 2010



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