WinkАудиокнигиЛекция «Новогодний вечер». Иван Александрович Вырыпаев
Лекция «Новогодний вечер». Иван Александрович Вырыпаев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Культура и искусство91 мин16+
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Сюжет
На специальном новогоднем вечере в лектории «Прямая речь» драматург и режиссер Иван Вырыпаев почитает свои новые тексты, стихи и поговорит со слушателями о том, что его волнует: об искусстве, творчестве, таланте и любви.
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