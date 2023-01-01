Лекция «Новогодний вечер». Иван Александрович Вырыпаев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На специальном новогоднем вечере в лектории «Прямая речь» драматург и режиссер Иван Вырыпаев почитает свои новые тексты, стихи и поговорит со слушателями о том, что его волнует: об искусстве, творчестве, таланте и любви.



Лекция «Новогодний вечер» слушать на в�идеосервисе Wink.