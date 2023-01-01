WinkАудиокнигиЛекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века». Т. В. Черниговская
Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн
2017, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология12+
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Сюжет
Что нового мы узнаем о проблемах понимания, воздействия науки и искусства на наш мозг? Какие мифы окутывают знания о работе мозга, о переключении языковых кодов? Что отличает человека от киборга? Почему проблема существования ментального уровня – это проблема, которая может указывать на то, ч�то привычная физическая картина мира ошибочна? Хотите изменить свои отношения с мозгом в лучшую сторону? Приходите на лекцию профессора Татьяны Черниговской.
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