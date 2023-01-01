Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века». Т. В. Черниговская
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Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века». Т. В. Черниговская

Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века». Т. В. Черниговская (книга, 2017) слушать онлайн

2017, Аудиокнига
Учебная и научная литература, Психология12+

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Сюжет

Что нового мы узнаем о проблемах понимания, воздействия науки и искусства на наш мозг? Какие мифы окутывают знания о работе мозга, о переключении языковых кодов? Что отличает человека от киборга? Почему проблема существования ментального уровня – это проблема, которая может указывать на то, что привычная физическая картина мира ошибочна? Хотите изменить свои отношения с мозгом в лучшую сторону? Приходите на лекцию профессора Татьяны Черниговской.

Лекция «Нейрофилософия и вызовы ХХI века» слушать на видеосервисе Wink.

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