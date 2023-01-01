Лекция «Необъяснимые симптомы». Ярослав Ашихмин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Множество людей сегодня жалуется на разнообразные боли, одышку, нарушенное сердцебиение, длительный кашель, слабость и другие симптомы, ухудшающие качество жизни. И не всегда врачам удается определить происхождение этих проблем даже при очень тщательном обследовании. Что же это за недуг? И правда ли, что «во всем виноват стресс»? Победа над подобными симптомами непонятного происхождения возможна только в партнерстве пациента и врача. Как правильно помогать себе или близким, оказавшимся в такой ситуации? Расскажет практикующий терапевт, кардиолог Ярослав Ашихмин. На лекции вы узнаете: – в чем кроются причины необъяснимых симптомов и синдрома хронической усталости; – какие обследования действительно стоит делать, чтобы не пропустить серьезные болезни; – как готовиться к консультации и как общаться с врачами; – какую роль в развитии синдрома хронической усталости играют перенесенная коронавирусная инфекция и стресс. «Один единственный симптом – например, слабость – может быть настолько сильным, что человек бросает работу, а порой не может и встать с кровати. Люди ходят от доктора к доктору годами, делают бесконечные дорогостоящие исследования, которые не выявляют существенных отклонений от нормы. Во многих случаях ситуация объясняется психосоматическими расстройствами, при которых нормальные ощущения в теле начинают трактоваться мозгом как патологические. На лекции обсудим, что же делать, если у вас или ваших близких как раз такой случай»,– говорит Ярослав Ашихмин. Ярослав Ашихмин – кандидат медицинских наук, терапевт, кардиолог, советник генерального директора Центра экспертизы и контроля качества медицинской помощи МЗ РФ.



Лекция «Необъяснимые симптомы» слушать на видеосервисе Wink.