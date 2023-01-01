Лекция «Мозг в мире скоростей». Паблик-ток. Т. В. Черниговская,Александр Каплан (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Успевает ли наш мозг за ускоренным темпом современной жизни? Или мы бесповоротно проиграли в этой гонке? Прямо на ваших глазах ответы ищут ведущие эксперты по нейронаукам – психолингвист Татьяна Черниговская и нейрофизиолог Александр Каплан. В ходе дискуссии Татьяна Черниговская и Александр Каплан обсудят: – Как ускорившийся мир изменяет мозг? Мы теперь понимаем быстрее и больше или наоборот – становимся глупее? – Все ли сферы жизни наращивают скорость? Как на это реагирует человеческое сознание? – Остаются ли еще у нас шансы на замедление? Помогают ли медитация, творчество, религия? – Что принесла самоизоляция – увеличила скорости или наоборот? Что будет дальше? «Мы уже оказались в другой цивилизации,– убеждена профессор Татьяна Черниговская.– Это не какое-то будущее, которое описано в фантастических романах или в голливудских фильмах. Это факт жизни. И жизнь эта – сверхбыстрая, она стремительно меняется, и в ней почти нет ничего стабильного». Как в этом мире жить нам и нашим детям? Как сохранять рассудок? Готовых ответов нет ни у кого. Но наш мозг дает нам возможность ОБДУМАТЬ эти вопросы – вместе с ведущими учеными. Это точно будет горячее обсуждение! Эксперты: Татьяна Черниговская – доктор филологических и биологических наук, профессор СПбГУ, заведующая лабораторией когнитивных исследований, член-корреспондент РАО, заслуженный деятель высшего образования и заслуженный деятель науки РФ, постоянный спикер лектория «Прямая речь». Александр Каплан – психофизиолог, профессор биофака МГУ имени М. В. Ломоносова, заведующий лабораторией нейрофизиологии и нейрокомпьютерных интерфейсов, лауреат премии правительства Российской Федерации в области науки и техники, постоянный спикер лектория «Прямая речь».



Лекция «Мозг в мире скоростей» слушать на видеосервисе Wink.