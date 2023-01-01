Лекция «Мозг: как мы учимся и почему мы забываем». Вячеслав Дубынин (книга, 2022) слушать онлайн

Важнейшей функцией нашего мозга является способность к обучению и формированию памяти. У новорожденного ребенка в мозге существуют пустые зоны, как бы готовые к записи знаний. И с самого рождения человек вкладывает туда те или иные программы – он учится и запоминает. Но в какой-то момент мы замечаем, что «память уже не та». Действительно ли память, то есть мозг, стареет с годами? Почему это происходит и можно ли остановить этот процесс? Как помочь своему мозгу оставаться активным на протяжении всей жизни? Об этом поговорим на лекции профессора МГУ Вячеслава Дубынина. На лекции узнаем: – какие открытия подарила миру «собака Павлова» и при чем тут память; – где хранятся воспоминания и можно ли их извлечь искусственно; – в каком возрасте мозг наиболее восприимчив к новой информации; – почему нейросети в мозге могут разрываться или деградировать; – правда ли, что постоянное обучение спасает нас от деменции. И конечно, разберемся, помогает ли работе мозга регулярный фитнес и как однообразие жизни ухудшает нашу память. «По ходу обучения нейроны формируют все более прочные контакты друг с другом, чтобы передавать информацию. Но в обыденной жизни наш мозг использует далеко не все каналы передачи этих сигналов. В тех зонах, где сигнал почти не проходит, контакты постепенно отмирают – и мы начинаем забывать. Можно ли восстановить утраченные связи или вовсе их не терять? Это и будет главным вопросом лекции»,– говорит Вячеслав Дубынин. Вячеслав Дубынин – доктор биологических наук, профессор кафедры физиологии человека и животных биологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова. Специалист в области общей физиологии, нейробиологии и психофармакологии. Автор более 100 научных работ, нескольких учебников по физиологии, а также научно-популярной книги «Мозг и его потребности».



Лекция «Мозг: как мы учимся и почему мы забываем» слушать на видеосервисе Wink.