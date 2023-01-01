Лекция «Мозг и свобода воли. Версия 2018 года». Т. В. Черниговская (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Модной и опасной становится такая постановка вопроса: это сделал не я, это сделал мой мозг. Мозг чуть ли не живет своей жизнью! Профессор, нейролингвист Татьяна Черниговская ставит перед своими слушателями такие вопросы, которые никогда бы не пришли в голову им сами. Немного пугает, немного обнадеживает и заставляет очень уважительно относится к собственному мозгу. «Уже доказано, что большое количество наших действий и вариантов поведения обусловлены мозгом как таковым. Мозг в 800 трлн. раз сложнее, чем „я“ в котором он размещен. И мозг сам решает, как ему вести себя в той или иной ситуации, и это он определяет поведение человека. Но если решения принимает мозг, тогда что во мне моего, то есть где „ я“ заканчиваюсь?» – говорит Т. Черниговская Еще больше шокирующих вопросов и ответов, которые перевернут ваши традиционные представления о том, что такое мозг и что такое мы сами – на лекции «Мозг и свобода воли».



Лекция «Мозг и свобода воли слушать на видеосервисе Wink.