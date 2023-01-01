Лекция «Мозг и свобода воли». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн

Сюжет

Модной и опасной становится такая постановка вопроса: это сделал не я, это сделал мой мозг. Мозг чуть ли не живет своей жизнью! И нейролингвисту Татьяне Черниговской это не нравится. Она ставит перед своими слушателями такие вопросы, которые никогда бы не пришли в голову им сами. Немного пугает, немного обнадеживает и заставляет очень уважительно относится к собственному мозгу. «Уже доказано, что большое количество наших действий и вариантов поведения обусловлены мозгом как таковым. Мозг в 800 трлн раз сложнее, чем "я", в которой он размещен. И он сам решает, как ему вести себя в той или иной ситуации, и это он определяет мое поведение. Но если решения принимает мозг, тогда что во мне моего, то есть где я «заканчиваюсь»? Еще больше шокирующих вопросов и ответов, которые перевернут ваши традиционные представления о том, что такое мозг и что такое мы сами.



Лекция «Мозг и свобода воли» слушать на видеосервисе Wink.