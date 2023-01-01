WinkАудиокнигиЛекция «Мозг и его различия по половому признаку». Т. В. Черниговская
Лекция «Мозг и его различия по половому признаку». Т. В. Черниговская (книга, 2015) слушать онлайн
2015, Аудиокнига
Психология12+
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Сюжет
«Только не думайте, что я буду рассказывать (что вы, вероятно, сами знаете и ошибаетесь), что у мужчины мозг аналитический, а у женщины интуитивный и логика ей недоступна… Я могу привести примеры «расплывчатого» поведения мужчин, неструктурированного и даже – истеричного, экзальтированного. И сколько вокруг женщин с жестким умом, осмысленной, сильной позицией, которые диктуют свое мнение социуму! Тут все очень неоднозначно».
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